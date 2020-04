Passtech Games und Focus Home Interactive haben mit Cursed Temple das erste große kostenlose Inhaltsupdate für das Rogue-Lite Curse of the Dead Gods veröffentlicht, das sich zurzeit im Early Access auf Steam befindet. Spieler können sich auf neue Flüche, Waffen, Reliquien und Modifikatoren freuen.

Das Cursed Temple-Update verbindet frühere Updates zu Raumvielfalt und Waffen und bietet neue Möglichkeiten, um mit dem Debüt der Eternal Curse-Modi zu spielen, einer Reihe thematischer Herausforderungen mit speziellen Modifikatoren. Spieler profitieren damit von einer konstanten Geschwindigkeitssteigerung, nehmen Sie weniger Schaden im Schatten oder spielen mit einem Retro-Display. Zusätzlich gibt es eine Fülle neuer Funktionen, Korrekturen und Balance Anpassungen.

Features:

Ein anspruchsvoller Rogue-Lite im Herzen eines labyrinthischen Tempels. Stelle dich der Dunkelheit in einem riesigen Labyrinth aus Monstern und von Fallen gespickten Räumen

Ein ständig wachsendes Arsenal mit unzähligen Spielstilen

Passen Sie sich den schrecklichen Flüchen an. Einzigartige Flüche wirken sich auf jeden Ihrer Läufe aus und verändern die Erfahrung völlig

Dutzende von Feinden, Champions und kolossalen Bossen

Zukünftige Early Access-Updates: neue Tempel, Feinde, Fallen, Waffen, Flüche und viele weitere Funktionen.

Curse of the Dead Gods ist in Steam Early Access auf dem PC verfügbar und wird später auf Konsolen veröffentlicht. Das Cursed Temple-Update ist ab sofort als kostenloses Update verfügbar.