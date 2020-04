Das Update 7.1 für PUBG ist auf den PC-Servern gestartet und bietet eine völlig neue Vikendi-Erfahrung, die ausgelassenen Spielspaß verspricht. Ab sofort können Spieler mit dem Survivor Pass: Cold Front auf die Map Vikendi für Season 7 zurückkehren.

Ein neues Bahnstreckensystem rund um die Insel und eine veränderte Optik der beliebten Vikendi-Schauplätze, wie das Cosmodrom und dem Dinoland-Vergnügungspark, verändern die Art und Weise, wie sich die Spieler auf den verschneiten Schauplätzen der Vikendi-Karte bewegen können. Weitere Informationen zum Update 7.1 gibt es in den Patch-Notes.

PUBG kündigte vor kurzem auch einige Aktualisierungen für die PC- und Konsolenversionen an. In den Dev Notes geht es um die Einführung zusätzlicher Sicherheitsmechanismen, wie z.B. das Zwei-Faktor-Authentifizierungssystem für PC-Nutzer. So soll unter anderem das Hacken von Konten verhindert werden.

Konsolenspieler können sich am 28. April ins Getümmel von Season 7 stürzen, wenn das Update 7.1 auf den Konsolen-Servern live geht.