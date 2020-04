505 Games und SONKA haben Book of Demons, das Hack & Slash mit Deckbau und Papercraft von Thing Trunk für den kommenden Donnerstag, den 30. April angekündigt. Es wird für Nintendo Switch, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht.

Book of Demons ist eine Mischung aus Deckbau-Kartenspiel und Adventure, angelehnt an Hack & Slash-Klassiker und zugleich eine Parodie auf diese. Hier wird der Kampf zwischen Gut und Böse und um die Rettung der Welt vor ihrem ultimativen Niedergang auf erfrischende Art neu erzählt. Die Spieler tragen diesen Konflikt jedoch nicht mit Waffen, sondern mit Zauberkarten aus, mit denen sie Armeen der Finsternis in den zufallsgenerierten Dungeons unter der Alten Kathedrale erlegen müssen. Auf diese Weise werden sollen sie animiert werden, Strategien zu entwickeln und ihr Blatt mithilfe von Gegenständen, Zaubersprüchen, Fähigkeiten sowie diversen Boni und Upgrades zu verbessern.

Features:

3 spielbare Klassen mit unterschiedlichen Karten: Krieger, Schurke und Magier

40 Karten in magischen und legendären Varianten pro Charakterklasse

3 unterirdische Reiche und epische Quest-Boss-Kämpfe

7 Monsterfamilien mit mehr als 70 Variationen, einschließlich individueller Eigenschaften und Mechaniken

Schurkischer Modus für Fans, die Herausforderungen lieben

4 freischaltbare Endspiel-Schwierigkeitsgrade im Freispiel-Modus nach Abschluss der Kampagne

Besonders umfangreiche Kartenauswahl

Überraschung im großen Finale nach Sieg über den heimtückischen Erzdämon

Book of Demons ist mit etlichen Branchen-Awards ausgezeichnet worden, darunter Indie of the Year Top 10 Winner Indie DB 2017, Best Game Art Casual Connect Tel Aviv 2016 und Digital Dragons Best Indie Game und war in der Endauswahl für den Pixel Award bei Pixel Heaven 2016.