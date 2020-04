Entwicklerstudio ION LANDS hat sein stylishes Cyberpunk-Game Cloudpunk heute für den PC via Steam veröffentlicht. Cloudpunk wartet mit einem Fokus auf Story und Erkundung sowie einer einzigartigen Voxelgrafik auf und sitzt bereits auf den Steam-Wunschlisten von über 120.000 Spielern. Im Laufe des Jahres wird Cloudpunk außerdem für Nintendo Switch, PS4 und Xbox One veröffentlicht.

Cloudpunk erzählt die Geschichte einer Kurierfahrerin am Rande der Legalität in der pulsierenden Metropole Nivalis. Die Spieler erkunden Nivalis, die Stadt, die niemals schläft, vom Marrow bis hin zu den Wolkenkratzern, die bis an den Rand der Troposphäre reichen.

In diesem storybasierten Cyberpunk-Spiel bekommen es die Spieler mit einer Reihe ganz unterschiedlicher Charaktere zu tun, darunter Androiden, KIs und skrupellose Menschen aus allen Schichten der Gesellschaft. Jeder von ihnen hat seine eigene Geschichte zu erzählen – und eine einzige Nacht in Nivalis wird alles verändern.

“Als große Cyberpunk-Fans haben wir schon in vielen Genreablegern Kopfgeldjäger in einer futuristischen Stadt gespielt. In Cloudpunk wollten wir uns deshalb darauf konzentrieren wie es ist, in so einer Cyberpunk-Stadt tatsächlich zu leben, und das aus der Perspektive einer Kurierfahrerin, die sich durchschlagen muss. In Cloudpunk geht es darum, es in einer Großstadt zu etwas zu bringen. Sei es New York in den Achtzigern, das heutige San Francisco oder eine futuristische Stadt tausende von Jahren in der Zukunft – die verschiedenen Facetten und Probleme die sich daraus ergeben, gibt es überall.“

Marko Dieckmann, Gründer von ION LANDS