BANDAI NAMCO Entertainment hat den Veröffentlichungstermin für Doraemon Story of Seasons auf der Playstation 4 bekannt gegeben. Das Landwirtschaftssimulations- und Rollenspiel wird am 4. September für die Konsole veröffentlicht. Nach dem Release für Nintendo Switch und PC können jetzt auch PlayStation 4-Spieler ihr Abenteuer mit dem blauen Katzenroboter aus der Zukunft starten. Zusammen mit Nobita und seinen Freunden gilt es, in diesem charmanten und herzerwärmenden Abenteuer eine Farm aufzubauen und zu bewirtschaften.

Dank Doraemons Werkzeugen können SpielerInnen klassische “Story of Seasons”-Aktivitäten erleben, wie z.B. Pflanzen anbauen, die Farm bewirtschaften, erkunden und jagen. Neben ihrer Farm können sie auch helfen, die Stadt zu entwickeln, indem sie mit ihren Bewohnern interagieren und Freundschaften schließen.