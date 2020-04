Square Enix hat zum Launch der Neuauflage von Trials of Mana einen entsprechenden Trailer zur Einstimmung veröffentlicht.

Das Ursprünglich im Jahre 1995 veröffentlichte “Seiken Densetsu 3” bekommt eine komplettes Remake unter neuem Namen spendiert. Dabei wird das Action-RPG in die dritte Dimension katapultiert. Zur Erklärung: “Seiken Densetsu 2” ist der Erfolgshit, der hierzulande unter dem Namen Secret of Mana erschien. Der Nachfolger hat es damals leider nicht in den Westen geschafft.

Für Unentschlossene gibt es im PlayStationStore eine kostenlose Demoversion des Rollenspiel-Klassikers. Sollte Euch die Demo zusagen und Ihr kauft die Vollversion, so kann der Spielstand aus der Demo sogar übernommen werden.

Trials of Mana ist ab sofort für PC, Playstation 4 und Nintendo Switch erhältlich.