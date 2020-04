Am 2. Mai wird das globale Gaming-Event YANA (You Are Not Alone) stattfinden. Ziel ist es, Menschen durch Videospiele in den Zeiten des Social Distancing zusammenzubringen. Nun wurden die ersten Line-Ups für die offiziellen Übertragungen auf Facebook Gaming und Twitch enthüllt.

Bei der 12-stündigen Übertragung werden eine Reihe von weltbekannten E-Sport-Teams und -Athleten an einer Vielzahl von Gaming-Aktivitäten teilnehmen. Die erste Reihe von Veranstaltungen und Talenten kann nun enthüllt werden, wobei der endgültige Zeitplan und die Aufstellung Anfang nächster Woche veröffentlicht werden.

Minecraft Minispiele für die Familie : Spieler und Eltern werden ermutigt, Minecraft gemeinsam als Familie zu spielen. YANA hat für Minecraft einen eigenen Server mit Spielen aufgebaut: Java Edition, für den man sich auf yana.gg registrieren kann. Zu diesen Spielmodi gehören das berühmte “Splegg“-Minispiel, bei dem man sich mit Eiern bewerfen muss, um die Spieler von der schwimmenden Plattform zu stoßen, und WaterWars, ein einzigartiges Minispiel, bei dem Spieler dem Wasser ausweichen müssen, um zu überleben.

: Spieler und Eltern werden ermutigt, Minecraft gemeinsam als Familie zu spielen. YANA hat für Minecraft einen eigenen Server mit Spielen aufgebaut: Java Edition, für den man sich auf yana.gg registrieren kann. Zu diesen Spielmodi gehören das berühmte “Splegg“-Minispiel, bei dem man sich mit Eiern bewerfen muss, um die Spieler von der schwimmenden Plattform zu stoßen, und WaterWars, ein einzigartiges Minispiel, bei dem Spieler dem Wasser ausweichen müssen, um zu überleben. FIFA 20 YANA Cup : Fußballvereine und E-Sport-Mannschaften wie AS Roma, Brøndby IF, Fnatic, LAFC, LDN UTD, Malmo FF, Ninjas in Pyjamas, NoFuchsGiven, North und Real Betis werden in FIFA 20 auf PlayStation 4 gegeneinander antreten.

: Fußballvereine und E-Sport-Mannschaften wie AS Roma, Brøndby IF, Fnatic, LAFC, LDN UTD, Malmo FF, Ninjas in Pyjamas, NoFuchsGiven, North und Real Betis werden in FIFA 20 auf PlayStation 4 gegeneinander antreten. Der YANA Showdown in Fortnite : Auf der Plattform GamerzArena.com werden Amateurspieler die Möglichkeit, in der Live-Übertragung von YANA gegeneinander anzutreten.

: Auf der Plattform GamerzArena.com werden Amateurspieler die Möglichkeit, in der Live-Übertragung von YANA gegeneinander anzutreten. Rainbow Six Siege Pro-Spieler Community Stream : Die beiden Top-Profispieler Leon Giddens vom Team Secret und Luke Kendrew von Natus Vincere wählen jeweils vier Spieler aus ihrer Community aus, mit denen sie sich zu einem Best-of-One-Spiel zusammenschließen.

: Die beiden Top-Profispieler Leon Giddens vom Team Secret und Luke Kendrew von Natus Vincere wählen jeweils vier Spieler aus ihrer Community aus, mit denen sie sich zu einem Best-of-One-Spiel zusammenschließen. Zwift Race : Auf der Online-Trainings- und Rennplattform für Radfahren und Laufen werden einige der besten Profi- und Community-Teams von Männern und Frauen bei einem virtuellen Rennen rund um London gegeneinander antreten.

: Auf der Online-Trainings- und Rennplattform für Radfahren und Laufen werden einige der besten Profi- und Community-Teams von Männern und Frauen bei einem virtuellen Rennen rund um London gegeneinander antreten. Football-Manager 2020 YANA-Challenge : Moderator James Allcott wird mit 60 Minuten Live-Content vom Football-Manager 2020 durch das Segment von YANA führen. Beim Aufbau dieser In-Game-Werbeplattform wird Bidstack den Bekanntheitsgrad der YANA-Initiative und der Veranstaltung am 2. Mai durch die Platzierung von Werbung am Spielfeldrand in Football Manager 2020 erhöhen.

: Moderator James Allcott wird mit 60 Minuten Live-Content vom Football-Manager 2020 durch das Segment von YANA führen. Beim Aufbau dieser In-Game-Werbeplattform wird Bidstack den Bekanntheitsgrad der YANA-Initiative und der Veranstaltung am 2. Mai durch die Platzierung von Werbung am Spielfeldrand in Football Manager 2020 erhöhen. #WarshipsAreNotAlone : Wargaming wird einen einstündigen Live-Stream für World of Warships mit einer Reihe von Influencern moderieren. Darüber hinaus wird Wargaming im Laufe des Tages Bonuscodes für Premium-Items vergeben. Spieler können ein Bild veröffentlichen, wie sie World of Warships spielen. Wenn sie #WarshipsAreNotAlone verwenden und einen Freund markieren, haben beide Teilnehmer die Chance, einen Code zu erhalten. Die Herausforderung wird sowohl über die sozialen Kanäle von Wargaming als auch über den Stream beworben.

: Wargaming wird einen einstündigen Live-Stream für World of Warships mit einer Reihe von Influencern moderieren. Darüber hinaus wird Wargaming im Laufe des Tages Bonuscodes für Premium-Items vergeben. Spieler können ein Bild veröffentlichen, wie sie World of Warships spielen. Wenn sie #WarshipsAreNotAlone verwenden und einen Freund markieren, haben beide Teilnehmer die Chance, einen Code zu erhalten. Die Herausforderung wird sowohl über die sozialen Kanäle von Wargaming als auch über den Stream beworben. YANA Live-Lounge: Zum Abschluss des Abends bietet die YANA Live Lounge Cover-Performances berühmter Künstler, die ihre Lieblings-Ikonen aus Videospielen wie Tony Hawk´s 2, Gears of War, FIFA, Red Dead Redemption und viele andere aufführen werden.

Neben dem offiziellen Rundfunk werden Verlage und Markenpartner eine Reihe von unterstützenden Veranstaltungen und Wettbewerben anbieten: