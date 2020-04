Per Livestream wurde gestern Abend in einer „Digital Gala“ der Deutsche Computerspielpreis vergeben. Der große Gewinner des Abends war Anno 1800 von Ubisoft. Bei insgesamt drei Nominierungen konnte der Titel die Jury in den Kategorien „Bestes Deutsches Spiel“ und „Bestes Game-Design“ überzeugen und holte die begehrten Preise nach Mainz. Der Sonderpreis der Jury geht an Foldit, ein experimentelles Computerspiel, das der Wissenschaft bei der Optimierung von Proteinen helfen soll und so einen Beitrag zur Bekämpfung des Corona-Virus leisten kann. Moderatorin Barbara Schöneberger und YouTuber Nino Kerl führten am Montag, den 27. April 2020, durch die unterhaltsame Preisverleihung. Tausende Zuschauer verfolgten die Show online. Der Deutsche Computerspielpreis würdigte die besten Spiele in 15 Kategorien und vergibt in diesem Jahr Preisgelder in Höhe von 590.000 Euro.

In einem TV-Studio begrüßten Moderatorin Barbara Schöneberger zusammen mit YouTuber Nino Kerl die Spielerinnen und Spieler Deutschlands an den Screens zuhause. Nach einem Videogruß von Staatsministerin Dorothee Bär, Bundesminister Andreas Scheuer und Felix Falk, Geschäftsführer des Branchenverbandes game, wurden die Gewinner-Teams per Live-Schalten in den abwechslungsreichen Livestream geholt. Auch die Laudatorinnen und Laudatoren wurden zugeschaltet. Mit dabei waren beispielsweise Fahri Yardım, Smudo, Uke Bosse, Maxi Gräff, Viola Tensil und die YouTuber von „Senioren Zocken“. Für Live-Musik im Stream sorgte Musikerin Charly Klauser, die aus den Musiken der besten Spiele der vergangenen Preisverleihungen einen einzigartigen Song komponierte.

“Herzlichen Dank an die deutsche Games-Branche und herzlichen Glückwunsch an alle DCP-Gewinner! Eure Spiele schenken uns Freude und verbinden uns weltweit beim gemeinsamen Zocken. In Zeiten wie diesen ist das wichtiger denn je. Und zugleich zeigen Computerspiele aus Deutschland auf, wie Digitalisierung gelebt werden kann. Der Deutsche Computerspielpreis 2020 hat mit seiner neuen, digitalen Preisverleihung im Stream eindrucksvoll gezeigt, wie kreativ wir mit den Herausforderungen durch Corona umgehen können.” Dorothee Bär, Staatsministerin für Digitalisierung

Deutsche Computerspielpreis 2020

Übersicht der Preisträger 2020:

Bestes Deutsches Spiel: Anno 1800 (Ubisoft Mainz / Ubisoft)

(Ubisoft Mainz / Ubisoft) Bestes Familienspiel : Tilt Pack (Navel / Super.com)

: (Navel / Super.com) Nachwuchspreise – Bestes Debüt : The Longing (Studio Seufz / Application Systems Heidelberg)

: (Studio Seufz / Application Systems Heidelberg) Nachwuchspreise – Bester Prototyp : Couch Monsters (Laurin Grossmann, John Kees, Marie Maslofski, Dennis Oprisa, Luca Storz, Jaqueline Vintonjek – HTW Berlin)

: (Laurin Grossmann, John Kees, Marie Maslofski, Dennis Oprisa, Luca Storz, Jaqueline Vintonjek – HTW Berlin) Beste Innovation und Technologie : Lonely Mountains: Downhill (Megagon Industries / Thunderful Publishing)

: (Megagon Industries / Thunderful Publishing) Beste Spielewelt und Ästhetik : Sea of Solitude (Jo-Mei / Electronic Arts)

: (Jo-Mei / Electronic Arts) Bestes Gamedesign : Anno 1800 (Ubisoft Mainz / Ubisoft)

: (Ubisoft Mainz / Ubisoft) Bestes Serious Game : Through the Darkest of Times (Paintbucket Games / HandyGames)

: (Paintbucket Games / HandyGames) Bestes Mobiles Spiel : Song of Bloom (Kamibox)

: (Kamibox) Bestes Expertenspiel : Avorion (Boxelware)

: (Boxelware) Bestes Internationales Spie l: Star Wars Jedi: Fallen Order (Electronic Arts)

l: (Electronic Arts) Bestes Internationales Multiplayer-Spiel : Apex Legends (Electronic Arts)

: (Electronic Arts) Spielerin/Spieler des Jahres : Gob b (Fatih Dayik)

: (Fatih Dayik) Bestes Studio : Yager Development (Berlin)

: (Berlin) Sonderpreis der Jury : Foldit

: Publikumspreis: The Witcher 3: Wild Hunt für Nintendo Switch (CD Projekt RED / Bandai Namco)