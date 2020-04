Perfect World Entertainment und Gunfire Games haben den neuen DLC Swamps of Corsus für Remnant: From the Ashes für PC veröffentlicht. Die Versionen für Xbox One und PlayStation 4 folgen am 4. Juni 2020.

Im neuesten DLC für Remnant: From the Ashes reisen die Spieler durch eine tödlichere Version der Welt von Corsus, die von der Sekte des Iskals bewohnt wird und stellen sich der bislang härtesten Herausforderung: Dem neuen Rogue-like-Überlebensmodus.

In der überarbeiteten Corsus-Zone hat die Sekte des Iskals, ein Gedankenkollektiv, die Sümpfe für sich beansprucht und sich als ebenso tödlich und gefährlich erwiesen wie die Saat, die böse Macht, die die Erde heimsucht. Für die Spieler ist jedoch nicht alles verloren, da ein einsamer Flüchtling überlebt hat und sich außerhalb der Reichweite des Iskals befindet. Um die Zukunft von Corsus zu beeinflussen, müssen sich die Spieler der Königin stellen und das Iskal ein für alle Mal stoppen – oder helfen, den Plan des Iskals umzusetzen.

Das Erkunden von Corsus gibt Spielern die Möglichkeit, einzigartige Belohnungen zu erhalten – darunter drei mächtige Waffen – indem sie verschiedene Herausforderungen in Form von tödlichen Überweltgegnern, vier Nebendungeons und zwei epischen Bossen, wie dem bedrohlichen Stachelterror, überwinden. Zusammen mit dem neuen Content in den Sümpfen von Corsus enthält der DLC im „Überlebensmodus“ eine neue Rogue-like-Willensprobe. Dieser intensive Modus fordert die Spieler heraus, mit nur einem Leben so weit wie möglich zu kommen. Im neuen Modus beginnen die Spieler ihre Reise lediglich mit einer Repetierpistole, ein paar Verbrauchsgütern und etwas Altmetall. Die Spieler reisen willkürlich durch korrupte Weltensteine zu verschiedenen Biomen und kämpfen gegen Horden von Gegnern, die mit jeder Stufe stärker werden. Spieler erhalten epische Belohnungen wie neue Rüstungen, über 50 neue Rüstungsskins und neue Waffen wie das Heldenschwert, das eine mächtige Angriffswelle auslöst.

