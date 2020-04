Der Release von dem sehnlichst erwarteten The Last of Us Part II verschiebt sich, genau wie der Release von Ghost of Tsushima, aufgrund der Coronakrise. Sony hat als neue Termine den 19. Juni für The Last of Us und den 17. Juli für Ghost of Tsushima genannt.

Das packende Action-Adventure The Last of Us Part II von Naughty Dog setzt die Geschichte rund um Ellie fort, die sich fünf Jahre nach den Ereignissen des preisgekrönten ersten Teils auf einer gnadenlosen Vergeltungsmission befindet, bei der sie sich den verheerenden körperlichen und emotionalen Auswirkungen ihrer Taten stellen muss.

Das Action-Adventure Ghost of Tsushima von Sucker Punch Productions versetzt Spieler in das stimmungsvolle Japan des Jahres 1274, in dem der Kämpfer Jin Sakai mit dem Ehrenkodex der Samurai brechen und zum ‘Geist’ der Insel Tsushima werden muss, um die feindliche Invasion der Mongolen zurückzudrängen.

Hermen Hulst, Leiter der Worldwide Studios von PlayStation, bedankt sich auf dem PlayStation-Blog bei den beiden Entwicklerstudios und bei den Fans: