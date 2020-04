Crytivo, die Macher von The Universim, und Soda Den haben das Online-Rollenspiel Roots of Pacha enthüllt, eine Landwirtschafts- und Lebenssimulation, die in der Steinzeit spielt. Ziel ist es, das erste und schönste Bauerndorf der Welt zu errichten. Das Spiel soll Anfang 2021 für Playstation, XBox, PC und Switch erscheinen.

“Nach dem Durchstreifen der prähistorischen Welt ist es Zeit, sich niederzulassen und ein Dorf zu bauen, das für Generationen steht. Entwickeln Sie gemeinsam mit Freunden Technologien, entdecken Sie Pflanzen für die Landwirtschaft, ernten Sie Pflanzen, domestizieren Sie Tiere und schaffen Sie eine blühende Steinzeitgemeinschaft. Finden Sie Liebe, pflegen Sie Beziehungen und lassen Sie Ihre Gemeinschaft gedeihen – und feiern Sie die Natur in herrlichen Festen!”

Features: