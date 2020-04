Das neue, kostenlose Update Dead Lands für das erfolgreiche Mikro-Strategiespiel Kingdom Two Crowns ist ab sofort auf Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4 und PC verfügbar. Darüber hinaus ist Kingdom Two Crowns ab sofort für iOS und Android erhältlich. Dead Lands ist von dem bekannten Gothic-Horror-Action-Rollenspiel Bloodstained: Ritual of the Night inspiriert.

Kingdom Two Crowns: Dead Lands fügt ein neues Setting hinzu, das die Art und Weise beeinflusst, wie die Spieler ihr Königreich regieren. Zum ersten Mal können Spieler ihre Reittiere ändern, während sie ihr Reich erkunden und erweitern. Auch können sie nun zwischen vier neuen Monarchen von Bloodstained: Ritual of the Night wechseln, von denen jede eine einzigartig starke Eigenschaft besitzt. Zu diesen neuen spielbaren Charakteren gehören Shardbinder Miriam, der Dämonenjäger Zangetsu, der Beschwörer Gebel und der Alchemist Alfred.

Kingdom Two Crowns ist ab sofort auf iOS und Android erhältlich und bietet alle Inhalte von Dead Lands sowie spezielle angepasste Koop-Modi, maßgeschneiderte Touch-Steuerelemente und Unterstützung für drahtlose Gamepad-Controller unter iOS 13, Android 10 und höher.