Novaquark, die Entwickler des SciFi-MMOs Dual Universe haben einen neuen, umfassenden Trailer vorgestellt, der gerade neuen Spielern das einzigartige Gameplay des Titels näherbringt.

Der Trailer mit dem Titel This is Dual Universe behandelt das Continuous Single-Shard-Universum des Spiels, das ein völlig anderes Spielerlebnis bietet als Online-Titel mit instanziierten Spielwelten. In Dual Universe können die Spieler ihre Erfahrungen potenziell mit Millionen anderen teilen und z.B. mittels des umfassenden Voxel-Kreativsystems zusammenbauen – alle parallel, in einem gemeinsamen Universum.

Der Trailer zeigt zudem Highlights des umfassenden Organisationssystems und der spielerbestimmten Wirtschaft. „Dieser Trailer wird eine gute Einführung in die innovativen Kernkonzepte von Dual Universe sein“, so CEO Jean-Christophe Baillie.

Nach der Veröffentlichung des Trailers wird Novaquark den offiziellen Twitch-Kanal des Spiels einweihen, der eine Anlaufstelle für die Dual Universe-Community sein und exklusive Enthüllungen von kommenden Gameplay-Besonderheiten, Interviews mit den Entwicklern, AMAs und vieles mehr bieten wird.

Der erste Livestream des Unternehmens am 30. April um 20 Uhr wird eine Q&A-Session mit Jean-Christophe Baillie sein. Während dieser wird Baillie Fragen über die aktuelle Lage des Unternehmens, die Produktionsplanung des Spiels, zu Themen der Community und vielem mehr beantworten. Novaquark hat sich nie gescheut, auf klare Fragen der Community auch klar Stellung zu beziehen. Die kommende Live-Q&A-Session ist die insgesamt dritte.