Für das actionreiches Rogue-Jump’n’Run ScourgeBringer wurde heute das erste große und kostenlose Update namens “The Living Walls” veröffentlicht. Das Spiel ist derzeit für PC via Steam Early Access erhältlich und wird in 2020 in der Vollversion für PC und Xbox erscheinen.

ScourgeBringer will die geheimnisvolle Stimmung und die Kompromisslosigkeit von frühen Rogue-Jump’n’Runs einfangen und mit moderner Steuerung, furchteinflößenden Bossgegnern und einem treibenden Soundtrack versehen. Das Spiel folgt dem Abenteuer von Kyhra, die aufbricht, um die Geheimnisse eines unheimlichen Monuments zu lüften, das ihre Welt zerstören könnte. Mit ihrer Vertrauten, einer Kampfdrohne, bewaffnet, ballert und metzelt sich durch die unendlichen Tiefen des sich stets veränderten Dungeons und trifft dabei auf gigantische Bosse, antike Maschinen, merkwürdige Geister und die Geschichten von vorherigen Abenteuern.

Features: