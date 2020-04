Ubisoft hat gestern Abend den neusten Teil der Assassin’s Creed Serie enthüllt. In Assassin’s Creed Valhallawird es nach den warmen Gewässern aus Odyssee in die eisigen Weiten des Nordens gehen. Viel mehr ausser dem Artwork wurde noch nicht bekannt gegeben. Die vollständige Ankündigung erfolgt heute, am 30. April um 17:00 Uhr auf YouTube und Facebook.

Der neue Titel spielt im Zeitalter der Wikinger. Dieses Setting wurde während eines Livestreams des Künstlers Bosslogic gezeigt, in welchem er ein einzigartiges Artwork schuf, um die Kulisse zu präsentieren.

Zurück zur Newsübersicht.