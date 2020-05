NACON und Entwicklungsstudio KT Racing haben das erste Gameplay-Video zu WRC 9, dem offiziellen Videospiel der FIA World Rally Championship veröffentlicht. WRC 9 erscheint planmäßig am 4. September 2020 für PlayStation 4, Xbox One und PC im Handel sowie zu einem späteren Zeitpunkt für PlayStation 5, Xbox One Series X und Nintendo Switch.

Das neue Gameplay-Video gibt den Fans einen Blick auf die Arbeit, die KT Racing in die Umsetzung der bekannten Rallye Neuseeland steckt, die nach sieben Jahren Pause im großen Stil ihre Rückkehr in den Rennkalender der FIA World Rally Championship feiert. Sie ist eine der drei neuen Rallyes dieser Saison – neben der Safari-Rallye in Kenia und der Rallye Japan – die von WRC-Fans mit Spannung erwartet werden.