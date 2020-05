Electronic Arts hat den Releasetermin für Burnout Paradise Remastered auf der Nintendo Switch bekannt gegeben. Das Spiel wird am 19. Juni erscheinen und kann ab sofort vorbestellt werden kann.

“Burnout Paradise Remastered ist die ultimative Burnout Paradise-Spielerfahrung. Enthalten ist das vollständige Originalspiel und acht rasante DLC-Pakete, darunter Cops and Robbers, Legendary Cars, Burnout Bikes und Big Surf Island. Fahrer stürzen sich mit bis zu acht Spielern in den Adrenalin-geladenen Online-Multiplayer und machen die Straßen unsicher, oder reichen einfach den Controller (oder die Konsole!) im lokalen Gruppenspiel weiter. Das Spiel wurde mit einer Reihe von technologischen Verbesserungen für die Nintendo Switch optimiert. Spieler bahnen sich ihren Weg durch die offene Welt in 60 FPS und mit hochauflösenden Texturen, und bedienen die Karte leichter per Fingersteuerung.”