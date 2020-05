Coffee Stain Publishing znd Easy Trigger Games haben Huntdown angekündigt, ein Jagd-Action-Comedy-Shooter inspiriert vom Pixelstil der 80er, der am 12. Mai für PS4, Xbox One, Switch und PC erscheint.

“Huntdown ist ein abgedrehter Liebesbrief an übertriebene, klassische Action-Filme und Arcade-Spiele der 80er. Viele verbinden die Ära mit Optimismus und sonnengebräunten Figuren in weißen Anzügen, die in einem Ferrari in den Sonnenuntergang fahren. Nicht aber bei Huntdown! Wir wollten die harte Seite der Ära erfassen und mehr über Dinge wie Bladerunner, RoboCop und Terminator erfahren.”

Tommy Gustafsson, Mitgründer, Designer & Leiter bei Easy Trigger Games