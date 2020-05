Ab sofort gibt es eine kostenlose Demo für die PlayStation 4-exklusive “Traumwerkstatt” Dreams. Die Demo bietet für Einsteiger und Interessierte einen ersten Einblick in verschiedenste Dreams-Kreationen und kann im PlayStation Store heruntergeladen werden.

Die Demo enthält Zugang zu einer rotierenden Auswahl verschiedener Kreationen zum Ausprobieren und Testen. Außerdem sind die ersten 20 Minuten des musikalischen Abenteuers Art’s Traum von Media Molecule sowie ale Informationen inbegriffen, die Spieler für den Kreativmodus brauchen. Bei Erwerb der Vollversion können Spieler an der Stelle im Abenteuer weitermachen, an der sie in der Demo aufgehört haben. Zudem ist es möglich, die Traum-Plattform indreams.me zu durchstöbern und Kreationen der “Später spielen”-Warteschlange hinzuzufügen, sodass diese in der Vollversion direkt im Modus “Traumsurfen” abrufbereit sind.

Features: