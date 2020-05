Riot Games hat Legends of Runeterra, das kostenlos spielbare Kartenspiel in der Welt von League of Legends, für PC, Android und iOS veröffentlicht. Als Teil der offiziellen Veröffentlichung erhält LoR auch seine erste Erweiterung mit dem Namen Steigende Flut.

Steigende Flut spielt in den neuen Gebiete mit der Region Bilgewasser. Dort plündern Piratenbanden alles, was nicht niet- und nagelfest ist, und Monster der Tiefsee verschlingen ganze Schiffe wie aus dem Nichts. Steigende Flut erweitert des Spiel um mehr als 120 neue Karten und 11 Champions aus League of Legends, darunter unter anderem Miss Fortune, Fizz und Gangplank. Außerdem enthält die Erweiterung sechs neue Kartenmechaniken, die dem Spiel zusätzliche Tiefe durch spannende Gameplay-Optionen geben.