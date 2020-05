Respawn zeigt in dem neuen Launch Trailer zu Gunst des Schicksals, welchen Einfluss das Debüt der High-Society-Diebin Loba auf die Apex-Arena hat. In Saison 5 – Gunst des Schicksals lüftet Loba auf ihrer Suche in der zwielichtigen Unterwelt der Königsschlucht Geheimnisse, die eine Kette von Ereignissen auslösen, die die bisher bekannte Karte drastisch verändert.

“Loba Andrade war neun Jahre alt, als sie mitansehen musste, wie das Simulakrum Revenant ihre Eltern ermordete. Verwaist und in das System gezwängt, kämpfte Loba mit allen Mitteln gegen die Widrigkeiten ihrer Kindheit an. Als Erwachsene schlüpfte sie tagsüber in die Rolle einer berühmten Societydame und machte sich nachts einen Namen als berüchtigtste Diebin der Outlands. Nun ist der scheinbar unsterbliche Mörder ihrer Eltern wieder aufgetaucht, und sie ist seiner Spur bis zu den Apex-Spielen gefolgt. Sie sucht nach Antworten, Schätzen und einem Weg, dieses Eine zu bekommen, das ihr bis heute verwehrt blieb: Rache.”

Wenn Saison 5 am 12. Mai erscheint, wird mit Quests ein neuer Spielmodus eingeführt, in dem die Spieler in jeder Saison nach Schätzen und Antworten suchen. Alle Quest-Teilnehmer, die ihre Mission abschließen, werden reich belohnt. Außerdem erwartet die Spieler erneut ein Saison-Split, da die Ranglisten-Liga-Serie 4 in Königsschlucht beginnt, bevor es im Juni auf Rand der Welt zurückgeht.