Sony Interactive Entertainment hat einen neuen Trailer zu dem am 19. Juni erscheinenden, PlayStation 4-exklusiven Action-Adventure The Last of Us Part II veröffentlicht. Der Story-Trailer stellt Ellies Wunsch nach Vergeltung in den Fokus und thematisiert die Folgen, die sie dafür in Kauf nimmt.

Anlässlich des Trailers bedankt sich Neil Druckmann, der Vizepräsident vom Entwicklerstudio Naughty Dog, auf dem PlayStation-Blog bei den Fans für ihre Unterstützung, die seit sieben Jahren ununterbrochen anhält.

The Last of Us Part II von Naughty Dog setzt die Geschichte rund um Ellie fort, die sich fünf Jahre nach den Ereignissen des preisgekrönten ersten Teils auf einer gnadenlosen Vergeltungsmission befindet. Dabei muss sie sich den verheerenden körperlichen und emotionalen Auswirkungen ihrer Taten stellen.