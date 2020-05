PlayStations Cloudgaming-Abo-Dienst PlayStation Now hat die Titel bekannt gegeben, die im Mai in der umfangreichen Bibliothek zum Streaming und Download zur Verfügung stehen. Mit Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, The Evil Within 2 und Get Even bekommt PlayStation Now gleich drei spannende Neuzugänge

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

In Tom Clancy’s Rainbow Six Siege bestreiten Spieler explosive 5-gegen-5-PVP-Matches. Im neuesten Teil der gefeierten Ego-Shooter-Reihe von Ubisoft-Montreal-Studio steht Spielern ein großes Aufgebot spezialisierter Operator mit bahnbrechenden Geräten bereit – wobei nur taktische Teamarbeit zum Sieg des jeweiligen Teams führen kann. Das ausgefeilte Gameplay setzt neue Maßstäbe in Bezug auf intensive Feuergefechte, Mannschaftskonfrontationen und Strategienfindung und führt das Erbe der vorhergehenden Rainbow Six-Spiele würdig fort.

The Evil Within 2

Mit The Evil Within 2 von Bethesda erschuf Genre-Genie Shinji Mikami einen weiteren Meilenstein des Survival-Horrors. Die furchteinflößende Handlung dreht sich um Sebastian Castellanos. Als er glaubt, alles im Leben verloren zu haben, erhält er die Chance, seine totgeglaubte Tochter zu retten. So steigt er zurück in die schreckliche Welt des STEM, einer Maschine, die den Verstand seiner Nutzer zu einem gemeinsamen Bewusstsein verbindet. Die Spieler erwartet auf ihrer albtraumhaften Reise nervenzerreißender Horror, bei dem sie stets auf alles vorbereitet sein müssen, um zu überleben.

Get Even