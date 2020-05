Ubisoft hat ein neues zeitlich begrenztes Event für Tom Clancy’s Rainbow Six Siege Year 5 Season 1 namens The Grand Larceny angekündigt. Dieses Event bringt mit “Diebesgut” einen komplett neuen Spielmodus auf einer besonderen Version der alten Hereford Karte ins Spiel.

Das Event wird vom 5. bis zum 19. Mai stattfinden und ist ein von den britischen Gangstern der 1920er Jahre inspiriertes 5-gegen-5. Die meisten Operator werden in diesem Event spielbar sein, mit einigen Ausnahmen aufgrund der Gameplay-Spezifikationen. Jeder Operator wird mit nur einer Schrotflinte als Hauptwaffe ausgerüstet sein, angepasst mit den Waffenskins des Events, welche in der Grand Larceny Kollektion und im „Lautstarker Reichtum“-Paket zu finden sein werden.

Der Diebesgut Spielemodus unterscheidet sich von den Standardmodi. Keine Geisel, kein Gebiet zu sichern, keine Bomben, die entschärft werden müssen. Keine Vorbereitungsphase, keine Angreiferdrohnen. Jedoch gibt es Tresore, die auf der ganzen Karte verteilt sein werden. Verteidiger müssen diese um jedes Preis beschützen, aber sie können die Runde auch durch die Eliminierung aller Feinde gewinnen. Die Angreifer auf der anderen Seite müssen eine gewisse Anzahl an Tresoren öffnen oder alle Verteidiger eliminieren. Die Spieler werden darüber informiert, wo sich die Tresore befinden, und zusätzlich dazu wurden die Böden und Wände so angepasst, dass an bestimmten Stellen das Metallgitter entfernt wurde, damit Spieler noch kreativer mit ihren Schrotflinten werden können. Spieler sollten sich auf ein Ausmaß an Zerstörung vorbereiten, welches es noch nie in Tom Clancy’s Rainbow Six Siege geben hat.

Die Grand Larceny Kollektion bringt 31 neue Gegenstände mit sich, darunter exklusive Anpassungsgegenstände für Amaru, Fuze, Gridlock, Hibana, Maverick, Echo, Maestro, Kaid, Wamai, und Warden. Diese Old-Fashioned Items sind dieselben, die zu sehen sind, wenn man den jeweiligen Operator während des Events spielt. Grand Larceny Packs können durch das absolvieren bestimmter Event-Herausforderungen oder durch den Kauf für je 300 R6 Credits oder 12500 Ansehen in der Packs-Sektion im Hauptmenü freigeschaltet werden. Das „Lautstarker Reichtum“-Paket, welches das „Déco-Künste“-Waffen-Design und den „Handgemachte Sechs“-Talisman beinhaltet, wird ebenfalls in dieser Zeit erhältlich sein.