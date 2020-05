Codemasters hat mit DIRT 5 die Fortsetzung der erfolgreichen Offroad-Rennserie angekündigt. Das Spiel soll schon im Oktober diesen Jahres auf PC, Playstation 4 und XBox One erscheinen. Die Veröffentlichung einer Version für Google Stadia ist für Anfang 2021 geplant, die Next-Gen-Konsolen Xbox Series X und PlayStation 5 folgen ebenfalls.

Die DIRT 5-Weltreise führt Spieler an einige der aufregendsten, exotischsten und malerischsten Orte der Welt. Von Metropolen wie New York und Rio de Janeiro, bis zu den entlegenen Regionen Griechenlands und Chinas. Dort finden dann aggressive Rennen in einer Vielzahl von Fahrzeugklassen statt, von Buggys über Trucks bis hin zu Rock Bouncern, sowie klassischen und modernen Rallye-Autos.

Der umfangreiche und „story-getriebene“ Karriere-Modus wurde erweitert und beinhaltet Events und Herausforderungen auf einigen der anspruchsvollsten Strecken. Der bisher umfangreichste Editor aller DIRT-Spiele bietet zahlreiche Individualisierungsmöglichkeiten. Der Spielfortschritt in DIRT 5 ist non-linear angelegt und ermöglicht es Spielern, an mehreren ihrer jeweilig bevorzugten Events teilzunehmen.