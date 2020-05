Bloober Team, die Macher von Blair Witch, Observer und Layers of Fear, hat mit The Medium ihr bisher größtes und ehrgeizigstes Projekt angekündigt. The Medium wird in der Weihnachtszeit 2020 auf Xbox Series X und PC veröffentlicht und ist ein spannungsgeladenes, psychologisches Horrorspiel, das sich um ein zentrales Motiv dreht: Wie die Perspektive die Wahrnehmung verändert.

Die Spieler befinden sich im Körper von Marianne, einem Medium, das von Visionen verfolgt wird und in der realen und der geistigen Welt lebt und agiert. Als Medium mit Zugang zu beiden Welten hat sie eine breitere Perspektive und kann klarer erkennen, dass das, was andere wahrnehmen, keine einfache Wahrheit enthält.

„Jedes unserer Spiele hat ein zentrales Thema, das sein kreatives und technologisches Design bestimmt. In The Medium konzentrieren wir uns auf Perspektive und Wahrnehmung. Wenn Sie Ihre Sichtweise ändern, stellen Sie fest, dass die Dinge komplizierter und nuancierter sind, als Sie ursprünglich gedacht haben. Das Medium ist unser ehrgeizigstes Spiel aller Zeiten und wir können es kaum erwarten, Ihnen zu zeigen wie wir diese Vision in ein psychologisches Horrorspiel übersetzen.” Piotr Babieno, CEO Bloober-Team

Akira Yamaoka von Silent Hill und Arkadiusz Reikowski vom Bloober Team arbeiten gemeinsam an dem doppelten Ansatz des Spiels und schaffen so eine wirklich einzigartige Atmosphäre in beiden Welten.