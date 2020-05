Entwickler Jollypunch Games hat sein Anime Action Beat’em Up Fly Punch Boom! angekündigt. Das Spiel wird am 28. Mai für PC und Nintendo Switch veröffentlicht.

“FLY PUNCH BOOM! lässt dich die besten Anime Fights selbst erleben. Krache im Flug so hart in deine Gegenspieler, dass sich Planeten zerteilen. Ramme Hochhäuser, Asteroiden und Wale direkt ins Gesicht deiner Gegner, jage ihnen hinterher und lasse irrsinnige Spezialattacken auf sie los. Hier dreht sich alles um die Freude an Zerstörung!“