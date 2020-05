Letztes Jahr hat be quiet! mit dem Pure Base 500 ein Gehäuse auf den Markt gebracht, das uns durch seine schlichte Eleganz, Funktionalität und Geräuscharmut begeistert hat. Mit der Weiterentwicklung, dem Pure Base 500DX, hat be quiet! nun eine auffälligere Variante gebaut. Wir sind sehr gespannt, was das neue Modell kann.

Das Pure Base 500DX ist quasi eine anspruchsvollere Version des Vorgängers. Bei diesem neuen Modell liegt der Schwerpunkt des Designs auf einem optimalen Luftstrom und RGB, ohne allerdings die Vorzüge des Vorgängers aufgeben zu wollen. Luftstromorientierte Designs sind in der Regel etwas lauter, was allerdings vollkommen gegen die Philosophie von be quiet! gehen würde. Ob die Firma diese Gratwanderung geschafft hat könnt ihr nachfolgend lesen.

Spezifikationen be quiet! Pure Base 500DX

Mit einer Größe von 450 x 232 x 463 (L x B x H in mm) ist das Pure Base 500DX ein relativ kompaktes Gehäuse. Im Gegensatz zum ursprünglichen Pure Base 500 wird der 500DX als obligatorisches Merkmal mit einem Fenster aus gehärtetem Glas und drei integrierten Pure Winds 2-Lüftern anstelle von zwei geliefert. Diese Designänderungen sollen in erster Linie den Luftstrom des Pure Base 500DX erhöhen und das Gehäuse optisch ansprechender machen. Zusätzlich zu diesen Änderungen verfügt der Pure Base 500DX über eine integrierte RGB-Beleuchtung sowohl im Innen- als auch im Außenbereich des Gehäuses.

Im Einzelnen wären das: