Am 16. und 17. Juli finden erneut die Prime Days auf Amazon statt. Auch Soundboks ist mit zwei Audiogeräten während des 48-stündigen Sales vertreten. Was die beiden Modelle können, verraten wir in der folgenden Übersicht.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed. Quelle: Soundboks

Große Rabatte auf den Soundboks 4

Bei dem Soundboks 4 handelt es sich um einen tragbaren Bluetooth-Performance-Lautsprecher. Dieser wird während der Prime Days um 20 Prozent reduziert, sodass er statt 999 Euro für 799 Euro zu haben ist. Der Lautsprecher möchte mit kristallklarem Klang auch bei voller Lautstärke von 126 dB sowie einer Akkulaufzeit von bis zu 40 Stunden bei mittlerer Lautstärke überzeugen. Bis zur vollständigen Aufladung werden 3,5 Stunden benötigt.

Darüber hinaus ist der Lautsprecher mit den folgenden Features ausgestattet:

3 × 72W RMS Infineon MERUS Audio eximo® Class D Verstärker

Adaptiver DSP mit proprietärem Bass Enhancer

Frequenzbereich: 40 Hz – 20 kHz

126 dB maximale Lautstärke

Bluetooth 5.0 und TeamUP-Verbindung für bis zu 5 Lautsprecher

Wasserdichtes Gehäuse und robustes Design

Weitere Details zum Soundboks 4 erhaltet ihr auf der entsprechenden Produktwebsite.

Soundboks GO

Die kleinere Soundboks GO wird sogar um 25 Prozent reduziert, was eine Ersparnis von 175 Euro bedeutet. Der ursprüngliche Preis von 699 Euro sinkt somit auf 524 Euro. Wie auch ihre große Schwester bringt sie bei mittlerer Lautstärke eine 40-stündige Akkulaufzeit mit sich.

Auch wenn die Soundboks GO deckt ebenfalls einen Frequenzbereich von 40 Hz-20 kHZ ab, erreicht allerdings mit 121 dB nicht die gleiche maximale Lautstärke. Auch in den sonstigen Spezifikationen ähnelt sie dem größeren Lautsprecher. Wer den Speaker vor allem unterwegs nutzen möchte, sollte darauf achten, dass das Gehäuse zwar stoß- aber nicht wasserfest ist. Spritzwasser kann der Box allerdings nichts abhaben.

Weitere Details könnt ihr der entsprechenden Produktseite entnehmen.

Falls ihr also auf neuen Lautsprechern seid, könntet ihr mit der Soundboks 4 und der Soundboks GO auf eure Kosten. Welche Hardware-Deals während der Prime Days noch auf euch zukommen, werden wir in den folgenden Tagen berichten. Bis dahin könnt ihr euch hier weitere Produkte für euer Gaming-Vergnügen ansehen.