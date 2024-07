Ob Monitore, Gehäuse oder Kühlsysteme – LC-Power bietet eine vielfältige Auswahl an Produkten, die es jedem Gamer ermöglicht, seinen PC individuell und auf dem neuesten Stand zu gestalten. Zusätzlich sind auch Speichermedien und Peripheriegeräte in gewohnt hoher Qualität und zu attraktiven Preisen erhältlich. Heute stellen wir euch ein besonderes Highlight aus diesem Sortiment vor:

Erlebe das ultimative Gaming-Feeling mit dem LC-Power LC-M34-Q-C-PRO ULTRAWIDE Curved Monitor! 😎

Der LC-Power LC-M34-Q-C-PRO Curved Monitor bietet eine neue Dimension des visuellen Genusses. Dieser beeindruckende 34-Zoll-Ultra-Wide-Monitor mit einer Auflösung von 3440 x 1440 Pixeln (UWQHD) gewährleistet kristallklare Bilder und herausragende Detailgenauigkeit. Die 1500R-Krümmung des Bildschirms sorgt für ein immersives Seherlebnis, das den Nutzer förmlich in seine Inhalte eintauchen lässt, sei es beim Arbeiten, Spielen oder Filmeschauen. Durch die gekrümmte Bauweise wird das periphere Sehen verstärkt, was die Augen weniger belastet und ein natürlicheres und komfortableres Seherlebnis ermöglicht.

Hervorragende Bildqualität durch VA-Panel-Technologie

Dank der fortschrittlichen VA-Panel-Technologie bietet der LC-M34-Q-C-PRO hervorragende Kontrastwerte und eine präzise Farbdarstellung. Mit einer Helligkeit von 350 cd/m² und einem Kontrastverhältnis von 3000:1 werden die Bilder lebendig und realistisch. Der Monitor unterstützt zudem eine Bildwiederholrate von 165 Hz sowie Adaptive Sync, wodurch Ruckeln und Bildreißen der Vergangenheit angehören und ein flüssiges Gameplay ermöglicht wird. Dies macht ihn besonders attraktiv für Gamer und anspruchsvolle Anwender, die keine Kompromisse bei der Bildqualität eingehen möchten. Die breite Farbskala deckt nahezu den gesamten sRGB-Farbraum ab, was den Monitor auch für grafische Arbeiten und Videobearbeitung ideal macht.

AMD FreeSync Premium synchronisiert die Bildwiederholrate des Monitors mit der der Grafikkarte, um Störungen und Verzögerungen zu minimieren und ein flüssigeres Spielerlebnis zu bieten. Um eine präzise HDR-Darstellung sicherzustellen, werden Bildschirme, die AMD FreeSync Premium unterstützen, gründlich auf Farbgenauigkeit und Helligkeit getestet. Diese Monitore sind kompatibel mit Spielen, die das ältere FreeSync 2 HDR-Label tragen. Neue Spiele, die die FreeSync Premium-Technologie nutzen, werden künftig dieses neue Label tragen. Zu den kompatiblen Grafikkarten gehören alle AMD Radeon Karten ab der 2013 eingeführten Radeon RX 200 Serie sowie alle neueren Modelle mit der Graphics Core Next (GCN) 2.0-Architektur oder neuer. Auch andere GPUs, wie die Nvidia Geforce 10 Serie und neuere Modelle, die DisplayPort Adaptive-Sync unterstützen, sind in der Regel mit der AMD FreeSync-Technologie kompatibel.

Vielseitige Anschlussmöglichkeiten und ergonomisches Design

Der LC-M34-Q-C-PRO bietet vielseitige Anschlussmöglichkeiten, darunter HDMI, DisplayPort und USB-C, sodass die Nutzer ihre Geräte problemlos verbinden können. Die USB-C-Schnittstelle ermöglicht nicht nur die Übertragung von Video- und Audiodaten, sondern kann auch angeschlossene Geräte mit Strom versorgen, was besonders praktisch für Laptops und andere mobile Geräte ist. Der ergonomische Standfuß erlaubt eine flexible Einstellung in Höhe und Neigung, um den Komfort zu maximieren. Der Monitor lässt sich so optimal an die individuellen Bedürfnisse anpassen, was eine gesunde Körperhaltung fördert und langfristige Belastungen reduziert.

Zusätzlich ist der Monitor mit Blaulichtfilter und Flicker-Free-Technologie ausgestattet, die die Augen auch bei längerem Gebrauch schonen. Diese Technologien reduzieren die Ermüdung und das Unwohlsein, das durch langes Arbeiten an Bildschirmen entstehen kann, und sorgen so für eine angenehmere Nutzung.

Benutzerfreundliche Funktionen und modernes Design

Die Kombination aus modernem Design, hoher Leistung und benutzerfreundlichen Funktionen macht den LC-Power LC-M34-Q-C-PRO Curved Monitor zur idealen Wahl für anspruchsvolle Nutzer. Die schmale Rahmenkonstruktion und die hochwertigen Materialien verleihen dem Monitor ein elegantes Aussehen, das sich nahtlos in jede Umgebung einfügt. Egal, ob im Büro oder zu Hause, der LC-M34-Q-C-PRO ist ein echter Hingucker. Der Monitor verfügt außerdem über integrierte Lautsprecher, die ein zusätzliches Audioerlebnis bieten und externe Lautsprecher überflüssig machen, wenn es um grundlegende Audioaufgaben geht.

Außerdem ist in unserem Monitor ein KVM-Switch (Keyboard, Video, Mouse Switch) verbaut. Ein KVM-Switch kann auch für Gamer von großem Vorteil sein, insbesondere für diejenigen, die mehrere Gaming-PCs oder Konsolen betreiben. Hiermit können Gamer problemlos zwischen verschiedenen Systemen umschalten, ohne mehrere Tastaturen, Monitore und Mäuse verwenden zu müssen. Dies spart Platz auf dem Schreibtisch und reduziert die Kabelverwirrung. Zudem ermöglicht es eine nahtlose Integration verschiedener Gaming-Setups, wodurch man schnell von einem PC-Spiel zu einer Konsole wechseln kann. Ein KVM-Switch kann auch die Effizienz steigern, da Gamer nicht mehr manuell die Eingabegeräte wechseln müssen, was besonders in kompetitiven oder Multitasking-Szenarien hilfreich ist. Durch die Möglichkeit, mehrere Systeme mit einem einzigen Satz Peripheriegeräte zu steuern, trägt ein KVM-Switch zu einem aufgeräumten und funktionalen Gaming-Bereich bei.

Energieeffizienz und Nachhaltigkeit

Ein weiterer Pluspunkt des LC-M34-Q-C-PRO ist seine Energieeffizienz. Der Monitor ist so konzipiert, dass er im Betrieb wenig Strom verbraucht und somit nicht nur die Umwelt schont, sondern auch die Stromkosten senkt. Er erfüllt verschiedene Energieeffizienzstandards und ist mit einem Energiesparmodus ausgestattet, der den Energieverbrauch weiter reduziert, wenn der Monitor nicht aktiv genutzt wird. Dies ist besonders in Büroumgebungen von Vorteil, wo viele Stunden am Tag an Bildschirmen gearbeitet wird.

PbP und PiP ermöglichen ganz individuelle Einstellungen

Mit Hilfe von Picture-by-Picture (PbP) können Inhalte von zwei verschiedenen Quellen auf einem Bildschirm angezeigt werden.

Picture-in-Picture (PiP) erlaubt es das Bild der zweiten Quelle auf bis zu 25 % der Originalgröße zu skalieren, um es an jeder Stelle des Bildschirmes positionieren zu können.

Hier findet ihr die technischen Daten und das Produktdatenblatt!

Tipp der Redaktion

LC-Power bietet auch passende Wandhalterungen zu den exzellenten Monitoren.

Der LC-EQ-A49W - Monitorarm für Monitore bis zu 49"/124,46 cm ist die perfekte Ergänzung für den LC-M34-Q-C-PRO und genau wie der Monitor in weiß gehalten!

Universelle Größe: Die robuste Doppelarmhalterung aus Stahl ist für Fernseher oder Monitore von 13 bis 49 Zoll geeignet und kann bis zu 20 kg pro Arm tragen. Sie ist kompatibel mit Geräten, die VESA-Größen von 75 x 75 oder 100 x 100 haben.





