Paradox Interactive hat zum Anlass des vierjährigen Jubiläums des Sci-Fi-Grand-Strategy-Spiels Stellaris eine Reihe von Feierlichkeiten in allen Stellaris-Titeln angekündigt. Darüber hinaus gab Paradox bekannt, dass Stellaris im März 2020, vier Jahre nach seiner Erstveröffentlichung, ein Allzeithoch der monatlich aktiven Spieler sowie den Meilenstein von über drei Millionen verkauften Einheiten erreicht hat.

„Wir haben bei der Entwicklung und dem Support von Stellaris immer die Community an erster Stelle gesetzt. Es ist so erfüllend zu sehen, dass uns diese Philosophie dabei hilft, nach all den Jahren das anhaltende Interesse einer großen und wachsenden Spielergemeinde zu erhalten. Die Tatsache, dass wir jetzt ein neues Rekordhoch erreichen konnten, macht dieses Jubiläum noch bedeutsamer.”

Daniel Moregård, Game Director von Stellaris