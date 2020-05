Outright Games, Universal Games and Digital Platforms und Bandai Namco Entertainment Europe haben das neue Spiel DreamWorks Trolljäger Verteidiger von Arcadia angekündigt. Es erscheint am 25. September 2020 für Nintendo Switch, Playstation 4, Xbox One und PC.

Das von Wayforward entwickelte und im September erscheinende actionreiche Plattform-Abenteuer ist inspiriert von der von Dreamworks Animation und Netflix produzierten und mit dem Emmy ausgezeichneten Serie von Oscar-Gewinner Guillermo del Toro und wartet mit prominenten Sprechern auf, darunter Originalschauspieler aus der Serie wie Emile Hirsch, Charlie Saxton, Lexi Medrano und David Bradley.

Tales of Arcadia ist eine Serientrilogie von Dreamworks Animation bestehend aus Trolljäger, 3Below und der heiß erwarteten neuen Serie Wizards, die in diesem Jahr auf Netflix starten wird. Die Trilogie dreht sich um das vermeintlich gewöhnliche Städtchen Arcadia Oaks, das im Zentrum magischer und mystischer Linien liegt, was es zum Schauplatz zahlreicher Kämpfe zwischen fantastischen Wesen wie Trollen, Außerirdischen und Zauberern macht. Das neue Spiel DreamWorks Trolljäger Verteidiger von Arcadia erzählt eine brandneue Geschichte, die zwischen den einzelnen Welten der drei Serien spielt und bildet so eine wichtige narrative Brücke in der Trilogie.

„DreamWorks Trolljäger Verteidiger von Arcadia führt Spieler auf ein spannendes und glaubwürdiges neues Abenteuer, bei dem Freundschaft, Loyalität und Fantasy, die drei Eckpfeiler der Serie, im Mittelpunkt stehen. Das Spiel erweitert die kühne und kreative Geschichte, die Fans seit Jahren begeistert, und erweckt die fantastische Welt von Arcadia Oaks auf unterhaltsame und überraschende Weise zum Leben.“ Jim Molinets, SVP of Production bei Universal Games and Digital Platforms

Features: