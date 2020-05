Sony hat die erste von insgesamt vier Episoden der neuen Videoserie “Inside The Last of Us Part II” veröffentlicht. “Inside The Last of Us Part II” präsentiert Interviews mit den Entwicklern von Naughty Dog, die in dieser und den nächsten drei Wochen Einblicke in den Entstehungsprozess von The Last of Us Part II geben. Jedes Video beleuchtet dabei verschiedene Aspekte des Spiels wie das Design, die Technologie und wie sich Ideen in den vergangenen sechs Jahren der Entwicklung geformt haben.

Das erste Video wirft einen näheren, spoilerfreien Blick auf die Geschichte, darunter einige der Kernthemen sowie Ellies und Joels Leben in Jackson. Ebenso wird über die Besetzung der Charaktere und darüber gesprochen, wie die Welt erweitert wurde.

Die drei weiteren Episoden werden an den unten stehenden Terminen mit folgenden Schwerpunkten veröffentlicht:

Mai: Gameplay

27. Mai: allgemeine Details

3. Juni: Welt

Das PlayStation 4-exklusive Action-Adventure The Last of Us Part II von Naughty Dog setzt die Geschichte rund um Ellie fort, die sich fünf Jahre nach den Ereignissen des preisgekrönten ersten Teils auf einer gnadenlosen Vergeltungsmission befindet. Dabei muss sie sich den verheerenden körperlichen und emotionalen Auswirkungen ihrer Taten stellen. The Last of Us Part II erscheint am 19. Juni.