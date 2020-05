Warner Bros. Interactive Entertainment und NetherRealm Studios haben einen neuen Gameplay-Trailer zu Mortal Kombat 11: Aftermath veröffentlicht, in dem die in der nächsten Erweiterung kommenden Charaktere Fujin, Sheeva und RoboCop gezeigt werden. Der Trailer bietet einen ersten tieferen Einblick in alle drei spielbaren Kämpfer mit neuem Gameplay-Material, das ihre unterschiedlichen Fähigkeiten, Moves und visuellen Stile zeigt. Die Erweiterung Mortal Kombat 11: Aftermath wird am 26. Mai für PC, Playstation 4, XBox One, Switch und Stadia veröffentlicht.

Ebenfalls im Video zu sehen sind die neuen Stages Dead Pool, Soul Chamber, Kronikas Keep und RetroKade, sowie ausgewählte Stage Fatalities, die (genau wie Friendships) als Teil des kostenlosen Inhalte-Updates mit der Veröffentlichung von Mortal Kombat 11: Aftermath verfügbar sein werden.