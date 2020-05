Der griechische Entwickler beyondthosehills und Publisher Plug in Digital haben angekündigt, dass ihr Spiel reky am 27. Mai für PC und Android erscheinen wird.

reky ist ein Logik-Puzzlespiel, das elegantes Design mit einem minimalistischen Look vereint, um eine neue Spielerfahrung zu schaffen, die frisch, stylish und fordernd ist. Mit der Ein-Finger-Touchsteuerung können Spieler mit verschiedenen Puzzle-Elementen in jedem Level interagieren, um sie zu verschieben und somit einen Weg zum Ausgang zu bauen. Jedes Element im Spiel ist simpel und funktional – ausschließlich Würfel, Linien, Ausgänge, Portale und ein Hauch von Farbe werden genutzt, um eine große Anzahl an fordernden Rätseln zu schaffen.

Rekys Look ist von Stilen wie Bauhaus und technischen Zeichnungen aus der den Bereichen Architektur und Design inspiriert.

Features: