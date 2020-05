Discovery Tour: Das Antike Griechenland und Discovery Tour: Das Alte Ägypten sind ab sofort bis zum 21. Mai kostenlos auf Uplay PC zum Download verfügbar und können anschließend dauerhaft genutzt werden. Das Angebot erweitert die Initiative „Leistet Euren Beitrag, spielt zuhause“, mit der Ubisoft Spielern Inhalte bieten möchte, die sie unterhalten und mit anderen verbinden, während sie Social Distancing praktizieren.

Die Discovery Touren bauen auf die Spielwelten von Assassin’s Creed Odyssey und Assassin’s Creed Origins auf und verwandeln sie in interaktive, virtuelle Museen, in denen Spieler an Führungen teilnehmen oder frei durch die offenen Welten wandeln können, ohne in Konflikte oder Spielabläufe verwickelt zu werden. Spieler reisen in Discovery Tour: Das Antike Griechenland durch 29 Regionen und können in verschiedenen Touren mehr über Philosophie, Architektur, Alltag, Kriege und Mythen der griechischen Antike erfahren. Die Discovery Tour: Das Alte Ägypten entführt Spieler in die Ptolemäer-Zeit Ägyptens. Hier können sie an geführten Touren teilnehmen, um etwas über die alte Kultur zu lernen. Beide Discovery Touren möchten durch intuitive Funktionen und einer zugänglichen Sprache Spieler beim Lernen unterstützen.