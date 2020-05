Nintendo hat ein neues Update für Mario Kart Tour veröffentlicht. Es enthält die Mit Teams-Option als neue Regel für den Mehrspieler-Modus und die Funktion Raum-Code, mit der gemeinschaftliche Wettrennen noch spannender werden.

Ist die neue Mehrspieler-Option Mit Teams aktiviert, treten Spieler als Duo gegen ihre Mitstreiter an. Bis zu vier Zweier-Teams kämpfen so darum, schnellstmöglich über die Ziellinie zu heizen. Die Teams, die am Ende auf dem Siegertreppchen landen, erhalten spielinterne Belohnungen.

Auch Mehrspieler-Rennen im Freundes- und Familienkreis werden durch die neuen Raum-Codes endlich flexibler. Die Funktion ermöglicht es, in Mario Kart Tour einen eigenen Raum zu erstellen und den Code dafür mit Freunden und Familienmitgliedern zu teilen. Dadurch können sich bis zu acht Tour-Fans auf einfache Weise zu Wettrennen treffen.

Um Mario Kart Tour spielen zu können, wird ein Nintendo-Account, eine Internetverbindung und ein mobiles Gerät benötigt.