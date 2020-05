Paradox Interactive und Entwickler Iceflake Studios haben den Spielern in einem neuen Entwicklerbrief einen weiteren Ausblick auf die nächsten Schritte bei der Entwicklung ihres Kolonie-Aufbauspiels Surviving the Aftermath gegeben. Das Spiel ist derzeit im Early-Access via Epic Games Store und in der Xbox Game Preview erhältlich.

In dem offenen Entwicklerbrief erklärte das Team von Iceflake, dass sich die Veröffentlichung der Launch-Version 1.0 auf Anfang 2021 verschieben wird. „Bei der Arbeit an der Seite unserer Spieler wurde deutlich, dass wir etwas ganz Besonderes schaffen können, aber wir sollten uns eingehender mit der Spielmechanik beschäftigen, um den Erwartungen unserer Community gerecht zu werden“, so Lasse Liljedahl, CEO von Iceflake Studios und Game Director von Surviving the Aftermath. „Hinzu kommt, dass die Entwicklung dadurch beeinträchtigt wurde, dass während der globalen COVID-19-Pandemie alle von zu Hause aus arbeiten müssen. Glücklicherweise ist bisher noch niemand erkrankt, und wir wollen, dass das auch so bleibt. Aus diesem Grund haben wir die schwierige Entscheidung getroffen, den offiziellen Start von Surviving the Aftermath 1.0 auf Anfang 2021 zu verschieben.“

Die gute Nachrichten für alle Fans ist, daß Surviving the Aftermath ab dem 22. Oktober auch auf Steam im Early-Access erhältlich sein wird.