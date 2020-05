Team17 und Blacklight Interactive haben heute Golf With Your Friends für PC, Nintendo Switch, Xbox One und PlayStation 4 veröffentlicht. Golf With Your Friends bietet, zum ersten Mal in einem Minigolfspiel, simultanes Gameplay für Gruppen von bis zu 12 Spielern sowie eine Reihe neuer Funktionen, die bisher noch nicht einmal im Early Access zu sehen waren, einschließlich eines neuen Kamerasystems.

“Die Reaktion der Community auf die Early Access-Version von Golf With Your Friends während ihrer Entwicklung zu sehen, war für uns eine unglaubliche Erfahrung. Wir freuen uns, noch mehr Spielern die Möglichkeit zu bieten, mit ihren Freunden auf PC und Konsole abzuschlagen. Wir sind sicher, dass die Fans all die seltsamen und wunderbaren Möglichkeiten genießen werden! “ Kailan Clark, CEO Blacklight Interactive

Features: