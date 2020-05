Indie-Entwickler Tactical Adventures hat einen neuen Feature-Trailer für das bevorstehendes Tactical RPG Solasta: Crown of the Magister veröffentlicht, der einen ersten Blick auf neue Features und das Gameplay zeigt. Der Trailer zeigt die Charaktererstellung, in dem ein Team von vier Helden zusammengestellt und ausgerüstet wird, um die unbekannte Welt von Solasta zu erkunden. Solasta: Crown of the Magister wird in Kürze in den Steam Early Access starten.

Spieler können aus einer Vielzahl von Rassen, Klassen und Unterklassen, Hintergrundgeschichten und Fähigkeiten eine maßgeschneiderte Gruppe basteln, um Synergien und Potenziale während des Abenteuers zu maximieren. Dazu hat Wizards of the Coast den Entwicklern eine Lizenz zur Nutzung der Inhalte und Regeln von Dungeons & Dragons SRD 5.1 in Solasta: Crown of the Magister erteilt.

Solasta ist ein teambasiertes Abenteuerspiel, bei dem jeder Charakter eine entscheidende Rolle in der Kampagne spielt. Die dynamische und mysteriöse Welt bietet Elemente der Vertikalität, die es den Spielern ermöglichen, ihre Umgebung als strategisches Element zu nutzen. Spieler können Fernkampfcharaktere auf hohen Aussichtspunkten positionieren oder ihren Dieb in Schächte und Höhlen schicken, um herauszufinden, was vor ihnen liegt.