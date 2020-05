Ubisoft hat während eines Livestreams die kompletten Details von Year 5 Season 2 in Tom Clancy’s Rainbow Six Siege bekannt gegeben. Operation Steel Wave stellt Ace und Melusi vor – der neue Angreifer kommt aus Norwegen und die neue Verteidigerin aus Südafrika. Zusätzlich dazu bringt das Season-Update ein Re-Work der Karte Haus und eine Vielzahl an Gameplay-Änderungen mit sich.

Der norwegische Angreifer Ace und die südafrikanische Verteidigerin Melusi sind die zwei neuen Operator, die in Operation Steel Wave vorgestellt werden. Als Teil der norwegischen Heimgarde erwarb Ace einen heroischen Ruf. Nachdem er in das Forsvarets Spesialkommando akzeptiert wurde, rettete er in einer gemeinsamen Operation der UN in Somalia Kali das Leben. Das Angebot, NIGHTHAVEN beizutreten, folgte kurz darauf. Ace ist mit dem S.E.L.M.A. ausgerüstet, einem werfbaren Gadget, welches an jeder vertikalen Oberfläche haften bleibt und auch bei verstärkten Wänden langsam bis zu 3 kleine Ladungen nacheinander zündet. Das S.E.L.M.A.-Gadget kann zudem auf fast jedes defensive Gerät geworfen werden und es mit seinen Sprengarmen oder dem Wassersprengstoff zu zerstören.

Melusi verpflichtete sich bei der South African National Defence Force, um ihre Fähigkeiten zu erweitern und um ihre Ranger-Ausbildung zu finanzieren. Nachdem sie durch einen Überfall aus dem Hinterhalt schwer verletzt wurde, verließ sie das Militär und begann als Herzstück der Inkaba Task Force Anti-Poaching Unit lokale Frauen in Verfolgung, Abfangen und Überwachung auszubilden. Melusi ist mit Banshees ausgerüstet – elektronische Gadgets, die jeden Angreifer verlangsamen, der sich in direkter Umgebung und Sichtlinie befindet. Ein Banshee kann zudem zur Informationsbeschaffung genutzt werden, da es ein erkennbares Geräusch von sich gibt, sobald sich ein Angreifer in dessen Wirkungsradius befindet.

Zusätzlich zu diesen zwei Operator werden Spieler ein Re-Work der Karte House erkunden können. Der Besitzer hieß einen Neuling in der Familie willkommen, und dies führte zu bemerkbaren Veränderungen wie Erweiterungen im Keller, Dachgeschoss und im Büroturm. Zusätzliche Änderungen können in der ganzen Karte entdeckt werden, alles mit der Absicht, die Meta des Gameplays weiterzuentwickeln. Zusätzliche Spielupdates beinhalten: