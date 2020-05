Overwatch feiert in diesem Jahr seinen vierten Geburtstag, natürlich wieder mit einem speziellen Jubiläumsevent. Bis zum 9. Juni können sich Spieler auf PC, PS4, Xbox One und Nintendo Switch einloggen, um an dem Event teilzunehmen und das Overwatch-Jubiläum mit wöchentlichen Herausforderungen und neuen Extras zu feiern. In diesem Jahr kehren alle vorherigen saisonalen Brawls zurück und alle saisonalen Extras können erneut freigeschaltet werden.

Wöchentliche Herausforderungen während dem Overwatch-Jubiläum:

Spieler, die bei wöchentlichen Herausforderungen neun Spiele gewinnen, können so zeitlich begrenzte Belohnungen freischalten.

Zu den Belohnungen zählen verschiedene Spieler-Icons, Sprays und epische Skins. Woche 1: Sigma-Skin Kohlefaser Woche 2: Widowmaker-Skin Fleur de Lis Woche 3: McCree-Skin Desperado



Neue kosmetische Extras: