No Code und Devolver Digital haben den BAFTA-prämierten KI-Thriller Observation nun auch auf Steam veröffentlicht, nachdem er 2019 schon auf der Playstation 4, im Epic Games Store und im Humble Store erschienen ist.

In Observation versuchen die Spieler das Schicksal von Dr. Emma Fischer und ihrer Crew, aus Sicht der künstlichen Intelligenz S.A.M, in Erfahrung zu bringen. Spieler übernehmen die Rolle von S.A.M. und steuern die Kontrollsysteme, Kameras und Werkzeuge der Station um zusammen mit Emma zu ergründen, was mit der Station, der verschwundenen Crew, und S.A.M. selbst geschieht.