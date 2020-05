Deep Silver und Koch Media haben Saints Row: The Third-Remastered für PlayStation 4, Xbox One und PC veröffentlicht. Neun Jahre nach der originalen Veröffentlichung erscheint jetzt erstmalig ein Saints Row auf der aktuellen Konsolengeneration. Das wahrscheinlich beste Saints Row Spiel erstrahlt dank der vollständigen Überarbeitung in nie dagewesenem Glanz. Auf Hochglanz polierte Umgebungen, Charakter-Modelle und visuelle Effekte sowie eine neu integrierte Lighting-Engine lassen nicht nur die Augen der Gang-Mitglieder strahlen. Auch Waffen und Fahrzeuge sind generalüberholt und warten auf den Einsatz.

Rückkehrer freuen sich über das nostalgische Augenzwinkern und die Hommage an eine Ära des Gamings – wenn Sie sich noch einmal den Saints auf den Straßen Steelports anschließen. Neueinsteiger sind fast noch mehr zu beneiden, wenn sie zum ersten Mal auf Ikonen wie Johnny Gat, Shaundi oder Pierce treffen und Seite and Seit mit ihnen solch wichtige Aufgaben lösen wie Tank Mayhem oder Eye of the Tiger. Nicht zu vergessen der unglaubliche Spaß rund um Professor Genki und seine seriösen Spielangebot in Steelport. Egal ob Rookie oder Saints-Veteran: stundenlanger, abgedrehter Spielspaß ist garantiert.

Features: