Daedalic Entertainment veröffentlicht Edna & Harvey: The Breakout – Anniversary Edition erstmals für die aktuelle Konsolengeneration. Ab dem 17. Juni 2020 kann der preisgekrönte Adventure-Hit des Hamburger Adventure-Spezialisten auch auf PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch gespielt werden.

Edna & Harvey: The Breakout – Anniversary Edition ist ein verrücktes Abenteuer, in dem Protagonistin Edna mithilfe ihres Plüschhasen Harvey versucht, aus einer Irrenanstalt zu fliehen. Das beinhaltet knackige bis irrwitzige Rätsel, Anspielungen auf diverse Elemente der Popkultur und jede Menge Spaß. Das rund 20-stündige Abenteuer erhielt zu seinem Launch 2008, damals noch unter dem Titel “Edna bricht aus”, breite Anerkennung und wurde als Bestes Deutsches Adventure und Bestes Deutsches Jugendspiel beim Deutschen Entwicklerpreis ausgezeichnet. Das Kult-Adventure konnte bereits zum Launch neue Maßstäbe innerhalb des Genres setzen und wird mit der Neuauflage eine ganz neue Generation von Konsolenspielern in ihren Bann ziehen. Bestehende Fans und aktuelle Adventure-Gamer kommen hier in den Genuss eines klassischen Point-and-Click Abenteuers in neuem Gewand.

Für die Jubiläums-Auflage wurden die ikonischen Grafiken von Grund auf neu gezeichnet und in HD umgesetzt, ohne den besonderen Look des Originals und der erfolgreichen Fortsetzung “Harvey’s neue Augen” zu verfälschen. Außerdem wurden Verbesserungen am Interface sowie einer auf Konsolen angepasste Steuerung implementiert.

Features: