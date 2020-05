Das erste Gameplay-Video aus dem Singleplayer-Modus von Fast & Furious Crossroads wurde endlich enthüllt. Das teambasierte Racing-Action-Game, welches im adrenalingeladenen “Fast & Furious”-Universum spielt, wird am 7. August 2020 für PlayStation 4, Xbox One und PC erscheinen.

Der Story-Modus wird das “Fast & Furious”-Universum erweitern und SpielerInnen können sich auf ein Wiedersehen mit Vin Diesel als Dom, Michelle Rodriguez als Letty sowie Tyrese Gibson als Roman freuen. Sonequa Martin-Green (STAR TREK: Discovery, The Walking Dead) und Asia Kate Dillon (BILLIONS, John Wick: Chapter 3 – Parabellum) stoßen neu zum Cast dazu.

Fast & Furious CrossroadsFAST & FURIOUS CROSSROADS katapultiert die SpielerInnen direkt in die actiongeladene Welt des “Fast & Furious”-Franchise. Vollgepackt mit Gadgets, todesmutigen Stunts, bekannten Fahrzeugen und exotischen Schauplätzen wie Marokko, Athen, Barcelona und New York, bietet das Spiel eine spannende, storylastige Erfahrung mit einem neuartigen Multiplayer-Modus, zu dem es in den nächsten Wochen mehr Informationen geben wird.