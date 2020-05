Far Cry 5 wird an diesem Wochenende vom 29. Mai, 15.00 Uhr bis zum 31. Mai 18.00 Uhr kostenlos auf Uplay PC spielbar sein. Alle Spieler haben für die Dauer des kostenlosen Wochenendes vollen Zugriff auf den Inhalt des Basisspiels.

In Verbindung mit diesem kostenlosen Wochenende werden die Standard- und Gold-Editionen von allen Far Cry Titeln auf dem PC um bis zu 75% rabattiert im Ubisoft Store erhältlich sein. Zusätzlich dazu werden alle Spieler, die das Spiel während des kostenlosen Wochenendes erwerben, ihren Spielfortschritt mitnehmen können.



Far Cry 5 spielt in Amerika und bietet den Spielern die Freiheit, sich als neuer Junior-Deputy des fiktiven Hope County, Montana, in einer gelassen wirkenden, aber tief verworrenen Welt zurechtzufinden. Die Spieler müssen feststellen, dass ihre Ankunft den jahrelangen heimlichen Putsch durch eine fanatische Weltuntergangssekte namens „Project at Eden’s Gate“ beschleunigt und eine gewaltsame Übernahme des Countys auslöst. Unter Belagerung und abgeschnitten vom Rest der Welt werden sich die Spieler mit den Bewohnern von Hope County zusammenschließen und den Widerstand bilden.



Weitere Informationen zu Far Cry 5 gibt es unter: far-cry.ubisoft.com