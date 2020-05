Ubisoft hat bekannt gegeben, dass mit Hobbies ein neues Feature zu Inner Drive, dem neuesten großen kostenlosen Update von The Crew 2 für PlayStation 4, Xbox One undPC erschienen ist. Hobbies ist ein neues Feature, durch das Spieler für den Abschluss von Aktivitäten in drei verschiedenen Spielstilen exklusive Belohnungen erhalten können, darunter neue Fahrzeuge, Avatar-Outfits und mehr.

Hobbies-Belohnungen:

Der Sammler: Von Rahmen zu Performance-Teilen, hier können Spieler alles einsammeln, was The Crew 2 zu bieten hat

Der Entdecker: Spieler ziehen von Küste zu Küste, besuchen Sehenswürdigkeiten und entdecken Geheimnisse, die in den kompletten Vereinigten Staaten versteckt sind

Der Rennfahrer: Spieler müssen den perfekten Weg finden, ihre Gegner überholen und die Spitze der Ranglisten erreichen

Zusätzlich dazu wurde mit Tourenrädern eine neue Fahrzeugkategorie zu der Touring-Disziplin hinzugefügt. Dies erlaubt Spielern ihre liebsten Touring-Events auf eine neue Art zu meistern.