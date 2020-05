Team17 und Warpzone Studios haben die ersten Informationen über ihr bevorstehendes High-Fantasy-Management- und Strategiespiel Hammerting veröffentlicht. Hammerting befindet sich derzeit in der Entwicklung für den PC und ist für einen Steam-Start im Laufe dieses Jahres geplant. Es bietet eine facettenreiche Spielmechanik, die Handwerk und Aufbau einer unterirdischen Basis mit Kampf und Erkundung kombiniert, während die Spieler eine Kolonie fleißiger Zwerge verwalten, die um das Überleben in den gefährlichen Höhlen unter der Erde kämpfen.

Die Spieler werden die Aufgabe haben, der Kolonie zu helfen, während sie sich bemüht, neue Waffen zu entwickeln und herzustellen, um ihren Verbündeten in der Oberwelt während eines epischen Krieges gegen das Böse zu helfen. Im Verlauf von Hammerting stehen sie vor einzigartigen Herausforderungen, von Goblin-Überfällen auf ihre Höhlen bis hin zum Durchqueren der dunkelsten Ecken, um die wertvollsten Erze zu plündern. Ein genauerer Blick auf Hammerting ist ab sofort verfügbar, mit dem Start einer neuen Entwicklertagebuch-Videoserie, Into The Forge.

„Hammerting kombiniert einige der besten und beliebtesten Funktionen von Management-, Strategie- und RPG-Spielen zu einer einzigartigen und überzeugenden Erfahrung. Das Team der Warpzone Studios arbeitet hart daran, ein Spiel zu liefern, das die Fantasie aller anregt, die sich jemals gefragt haben, wie die Zwerge dazu beitragen, entscheidende Siege im High-Fantasy-Bereich zu erzielen. “ Paul Longley, Producer, Team17

Features: