Castle Kong, eine Hommage an das klassische Nintendo-Arcade-Spiel Donkey Kong, wird am 4. Juni 2020 von Drowning Monkeys Games auf Steam und am am 4. Juli 2020 auf der Switch veröffentlicht.

Castle Kong spiegelt das volle Retro-Feeling, das Ambiente und die süchtig machenden Eigenschaften des ursprünglichen Klassikers wider und versetzt den Spieler zurück zu den Herausforderungen der Arcade-Plattform. 22 Levels durchlaufen und vier verschiedene Stufen müssen mit nur 3 Leben abgeschlossen werden.

Um dem Ganzen etwas Würze hinzuzufügen, hat der Entwickler dem ersten Spieler, der Castle Kong bis zum 6. Juni 2020 abschliesst, eine Belohnung von 5.000 US-Dollar versprochen, mit zusätzlichen Preisen für die 10 besten Highscores, die bis zum 5. September 2020 veröffentlicht werden.

Preise:

Zuerst zum Kill-Bildschirm: 5000 $

Höchste Punktzahl: 1250 $

2. höchste Punktzahl: 1000 $

3. höchste Punktzahl: 500 $

4.-9. Höchste Punktzahl: 250 $